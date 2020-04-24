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Общество     24.04.2020 16:43

Мишустин занял второе место после Путина в рейтинге доверия населения - опрос

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Теги:  Владимир Путин  Михаил Мишустин  доверие  опрос  ВЦИОМ 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин занял второе место в рейтинге доверия населения после президента страны Владимира Путина, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, президенту Путину доверяют 69,8% россиян, Мишустину – 52,1%. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому доверяют 32% россиян. В пятерку рейтинга вошли также глава КПРФ Геннадий Зюганов (30,8%) и глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов (27,1%).

Деятельность президента России одобряют 64,7% респондентов, работу премьер-министра и правительства одобряют по 38,9% опрошенных.


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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  Михаил Мишустин  доверие  опрос  ВЦИОМ 

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