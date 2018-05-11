12 мая. Mossovetinfo.ru – Сергей Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко». Решение было принято в субботу на конференции отделения партии. За проголосовали 38 человек, против – 10. Митрохин избран главой столичного отделения «Яблока» на полгода.



Митрохин, который занимает свой пост с 2004 года, отработает до конца срока, после чего снова избираться не будет. В пресс-службе партии пояснили, что переходный период продлится полгода и связан с проведением в сентябре выборов мэра Москвы. В них партия намерена принять участие.



Отмечается, что после окончания переходного периода, не позднее ноября 2018 года, состоится общее собрание. Оно изберет новое руководство организации на обычный срок - 2 года.