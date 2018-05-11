Другие материалы
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Общество
12.05.2018, 17:14
Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко»
12 мая. Mossovetinfo.ru – Сергей Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко». Решение было принято в субботу на конференции отделения партии. За проголосовали 38 человек, проти...
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Общество
12.05.2018, 09:11
340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года
12 мая. Mossovetinfo.ru – 340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Проект «Музе...
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Общество
11.05.2018, 09:12
За две недели работы велопроката в Москве совершено 320 тысяч поездок
11 мая. Mossovetinfo.ru – Более 320 тысяч поездок на городских велосипедах было совершено в Москве за первые две недели работы велопроката. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правител...