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Общество     12.05.2018, 17:14

Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко»

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Теги:  Сергей Митрохин  Яблоко  партии  Митрохин  выборы мэра Москвы  выборы-2018  выборы мэра Москвы-2018 

12 мая. Mossovetinfo.ru – Сергей Митрохин переизбран главой московского отделения партии «Яблоко». Решение было принято в субботу на конференции отделения партии. За проголосовали 38 человек, против – 10. Митрохин избран главой столичного отделения «Яблока» на полгода.

Митрохин, который занимает свой пост с 2004 года, отработает до конца срока, после чего снова избираться не будет. В пресс-службе партии пояснили, что переходный период продлится полгода и связан с проведением в сентябре выборов мэра Москвы. В них партия намерена принять участие.

Отмечается, что после окончания переходного периода, не позднее ноября 2018 года, состоится общее собрание. Оно изберет новое руководство организации на обычный срок - 2 года.


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Теги: 
Сергей Митрохин  Яблоко  партии  Митрохин  выборы мэра Москвы  выборы-2018  выборы мэра Москвы-2018 

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