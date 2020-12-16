16 декабря. Mossovetinfo.ru - Во второй половине дня среды, 16 декабря, в Москве ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица, сообщается в Telegram-канале московского управления МЧС.



Ухудшение погоды ожидается в период с 21:00 16 декабря до 10:00 четверга, 17 декабря.



Водителям рекомендуется при движении значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и перестроений, не парковать автомобиль под деревьями.



Гражданам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. При движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра.