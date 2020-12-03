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Общество     03.12.2020 17:22

Морозы придут в Москву на следующей неделе

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Теги:  погода  прогноз погоды 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Сухая и морозная погода ожидается в Москве на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, погоду в Москве на следующей неделе будет определять сибирский антициклон. Он принесет в Москву ясную и морозную погоду без осадков. Температура будет резко понижаться, в ночное время ожидается до 9-14 градусов мороза, в дневное время -3.. -8 градусов.

К концу следующей недели температура может немного повыситься, однако оттепели синоптики не прогнозируют, погода по-прежнему будет морозной.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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