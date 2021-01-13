Морозы сохранятся в Москве до конца января

13 января. Mossovetinfo.ru – Морозы сохранятся в Москве до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, 17 января, – до минус 25 градусов. Небольшое потепление стоит ожидать после 20-х чисел января, после чего снова снова похолодает.