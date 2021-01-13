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Общество     13.01.2021 20:43

Морозы сохранятся в Москве до конца января

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Теги:  погода  прогноз погоды 

13 января. Mossovetinfo.ru – Морозы сохранятся в Москве до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, 17 января, – до минус 25 градусов. Небольшое потепление стоит ожидать после 20-х чисел января, после чего снова снова похолодает.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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