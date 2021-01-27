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Общество     27.01.2021 18:27

Мосгордума прекратила депутатские полномочия Шереметьева

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Теги:  Мосгордума  Олег Шереметьев  полномочия 

27 января. Mossovetinfo.ru – Мосгордума официально прекратила депутатские полномочия Олега Шереметьева, который был осужден по уголовному делу о мошенничестве.

Согласно постановлению, полномочия депутата Мосгордумы Олега Шереметьева считаются досрочно прекращенными с 27 января 2021 года. Документ вступает в силу со дня его принятия.

В августе 2020 года в отношении Шереметьева (фракция КПРФ) было возбуждено уголовное дело. По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Отмечалось, что эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению, а бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей. Сам Шереметьев свою вину не признал.

22 октября был он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Мосгорсуд 13 января оставил в приговор в силе.

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Теги: 
Мосгордума  Олег Шереметьев  полномочия 

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