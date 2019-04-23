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Общество     23.04.2019 11:58

Мосгоризбирком выберет от одного до трех округов для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – От одного до трех округов будет выбрано для проведения экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщил на заседании думской комиссии по госстроительству и местному самоуправлению глава МГИК Валентин Горбунов.

Округа для проведения электронного голосования будут определены не позднее 10 дней, после назначения выборов. Решение о назначении выборов должно быть принято не позднее 9 июня.

Горбунов отметил, что до дня голосования программное обеспечение для электронных выборов будет опробовано в порядке эксперимента. По словам Горбунова, будет смоделирован избирательный участок, для того, чтобы посмотреть, как работает программное обеспечение. Для наблюдения будут приглашены представители партий, кандидаты в депутаты, представители общественных организаций и СМИ.


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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

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