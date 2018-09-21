21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд рассмотрел иск московского управления Минюста и принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам».
Теперь организация «СтопХам» может быть исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.
Межрегиональная общественная организация содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе «СтопХам» была создана в 2010 году. Своей целью организация ставила борьбу с хамством и нарушениями автомобилистов. Организация стала известна в результате многочисленных конфликтов с автовладельцами, видеоролики о конфликтах неоднократно выкладывались в интернете.
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