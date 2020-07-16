16 июля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в государственной измене советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова.



Таким образом, апелляция адвокатов Сафронова на решение Лефортовского суда об аресте их подзащитного оставлена без удовлетворения.



В тоже время Мосгорсуд изъял из постановления об аресте упоминание о том, что Сафронов длительное время поддерживал сотрудничество с представителем чешской разведки.



Советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан во вторник, 7 июля по подозрению в госизмене. В тот же день суд арестовал Сафронова на 2 месяца. 13 июля Сафронову было предъявлено обвинение. Свою вину Сафронов не признает.