Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву

13 января. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву, который был осужден за мошенничество.



Шереметьев 22 октября был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Сам Шереметьев вину свою не признал.



Мосгорсуд отклонил апелляцию Шерметьева и оставил приговор Замоскворецкого районного суда Москвы без изменений. Таким образом, приговор вступил в силу.