14 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд отменил штраф, наложенный Зюзинским районным судом Москвы на детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение оборота наркосодержащих препаратов, сообщает пресс-служба суда.
Постановление суда о штрафе было опротестовано прокуратурой. Рассмотрев дело Мосгорсуд принял решение прекратить его в связи с «малозначительностью правонарушения».
В четверг, 10 декабря, хоспис был оштрафован Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей за нарушения в журналах учета наркосодержащих лекарств. При этом, наказание не предусматривало конфискации наркосодержащих препаратов.
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