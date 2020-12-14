14 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд отменил штраф, наложенный Зюзинским районным судом Москвы на детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение оборота наркосодержащих препаратов, сообщает пресс-служба суда.



Постановление суда о штрафе было опротестовано прокуратурой. Рассмотрев дело Мосгорсуд принял решение прекратить его в связи с «малозначительностью правонарушения».



В четверг, 10 декабря, хоспис был оштрафован Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей за нарушения в журналах учета наркосодержащих лекарств. При этом, наказание не предусматривало конфискации наркосодержащих препаратов.