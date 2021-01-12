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Общество     12.01.2021 14:04

Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела «Нового величия»

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Теги:  Мосгорсуд  приговор  Новое величие  экстремизм  пересмотр 

12 января. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия», осужденным за создание экстремистского сообщества.

Фигуранты дела «Нового величия» были задержаны в 2018 году. В 2020 году они были признаны виновными в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Три человека были приговорены к реальным срокам заключения, еще четверо - к условным срокам.

Деле еще одного фигуранта - Павла Ребровского - было выделено в отдельное производство. Первоначально он получил 2,5 года колонии, позднее он отказался от признательных показаний, его дело было пересмотрено, Ребровского приговорили к 6 годам колонии.

Во вторник Мосгорсуд принял решение сократить назначенные сроки заключения двум фигурантам дела: Руслану Костыленкову и Петру Карамзину. Первоначально Костыленков был приговорен к 7 годам колонии, Карамзин - к 6,5 годам. В результате пересмотра Костыленков приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии, Карамзин - к 6 годам и 3 месяцам.

Приговоры в отношении остальных фигурантов дела оставлены без изменений.


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Теги: 
Мосгорсуд  приговор  Новое величие  экстремизм  пересмотр 

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