12 января. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия», осужденным за создание экстремистского сообщества.
Фигуранты дела «Нового величия» были задержаны в 2018 году. В 2020 году они были признаны виновными в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Три человека были приговорены к реальным срокам заключения, еще четверо - к условным срокам.
Деле еще одного фигуранта - Павла Ребровского - было выделено в отдельное производство. Первоначально он получил 2,5 года колонии, позднее он отказался от признательных показаний, его дело было пересмотрено, Ребровского приговорили к 6 годам колонии.
Во вторник Мосгорсуд принял решение сократить назначенные сроки заключения двум фигурантам дела: Руслану Костыленкову и Петру Карамзину. Первоначально Костыленков был приговорен к 7 годам колонии, Карамзин - к 6,5 годам. В результате пересмотра Костыленков приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии, Карамзин - к 6 годам и 3 месяцам.
Приговоры в отношении остальных фигурантов дела оставлены без изменений.
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