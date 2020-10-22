22 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд рассмотрел апелляцию актера Михаила Ефремова и снизил ему наказание до 7,5 лет колонии общего режима.



8 сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам лишения свободы.



Защита Ефремова просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Сам Ефремов в последнем слове просил о том же.



В свою очередь, прокуратура настаивала, что вынесенный Ефремову приговор в 8 лет колонии является справедливым.



Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил потерпевшим компенсации.



Адвокаты Ефремова заявили, что подадут кассационную жалобу на приговор артисту.



9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.