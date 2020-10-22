22 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд рассмотрел апелляцию актера Михаила Ефремова и снизил ему наказание до 7,5 лет колонии общего режима.
8 сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Защита Ефремова просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Сам Ефремов в последнем слове просил о том же.
В свою очередь, прокуратура настаивала, что вынесенный Ефремову приговор в 8 лет колонии является справедливым.
Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил потерпевшим компенсации.
Адвокаты Ефремова заявили, что подадут кассационную жалобу на приговор артисту.
9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.
17:14 Общество Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову до 7,5 лет колонии
16:13 Общество Депутат Мосгордумы Шереметьев получил условный срок за мошенничество
16:02 Происшествия В Москве предотвращен теракт - ФСБ
15:20 Общество Суд признал депутата МГД Шереметьева виновным в мошенничестве на 2 млн рублей
14:35 В мире Ильхам Алиев допустил ввод миротворцев в Карабах
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты