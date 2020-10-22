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Общество     22.10.2020 17:14

Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову до 7,5 лет колонии

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Теги:  Михаил Ефремов  Мосгорсуд  апелляция  приговор 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд рассмотрел апелляцию актера Михаила Ефремова и снизил ему наказание до 7,5 лет колонии общего режима.

8 сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Защита Ефремова просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Сам Ефремов в последнем слове просил о том же.

В свою очередь, прокуратура настаивала, что вынесенный Ефремову приговор в 8 лет колонии является справедливым.

Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил потерпевшим компенсации.

Адвокаты Ефремова заявили, что подадут кассационную жалобу на приговор артисту.

9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.


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Теги: 
Михаил Ефремов  Мосгорсуд  апелляция  приговор 

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