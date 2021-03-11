 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     11.03.2021 15:12

Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгорсуд  Юлия Галямина  приговор  Галямина 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского районного суда Москвы в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, осужденной за нарушения правил проведения митингов.

23 декабря Галямина была признана виновной по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Суд приговорил ее к двум годам условно.

Уголовное дело против Галяминой было возбуждено в июле 2020 года. Следствие установило, что в начале июля 2020 года Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии – несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 400 человек. В СК отмечали, что ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства.

Приговор по данной статье лишает Галямину права на участие  в выборах в качестве кандидата.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгорсуд  Юлия Галямина  приговор  Галямина 

Возврат к списку

Лента новостей

15:12 Общество Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях

13:53 В России Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter

13:20 Город (Москва и область) Строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется до конца текущего года

12:40 Происшествия 15 машин сгорело в автосервисе в Подмосковье, пожар пока не потушили

12:28 В мире Турция с 15 марта меняет правила въезда в страну

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru