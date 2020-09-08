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Общество     08.09.2020 18:14

Московский Дом Героев Отечества открыли на Рождественском бульваре

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Теги:  Московский Дом Героев Отечества 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – В сентября прошла торжественная церемония открытия Московского Дома Героев Отечества по адресу: Рождественский бульвар, 13, строение 1.

По информации корреспондента ИА МОССОВЕТ, на церемонии открытия Московского Дома Героев Отечества присутствовал председатель Московского комитета ветеранов войны, генерал-майор, Почётный гражданин Москвы Иван Слухайи другие фронтовики. Также в церемонии приняли участие и выступили: Председатель Правления МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области», Герой Советского Союза Николай Антошкин; Президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Шаманов; Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак;Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

День Героев Отечества отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году (26 ноября по старому стилю) императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия как высшую награду империи.

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Карта места

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Теги: 
Московский Дом Героев Отечества 

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