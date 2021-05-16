Московский мегаполис не в состоянии решать свои экологические проблемы – партия «Зеленые»

16 мая. Mossovetinfo.ru - Пресс-служба Российской экологической партии «Зелёные» в связи с прошедшим 15 мая 2021 г. в Москве, в «Президент-Отеле», « закрытом режиме мероприятия, именуемое организаторами «внеочередным съездом», распространила в воскресенье Заявление в котором сообщается, что это попытка рейдерского захвата партии и что «все решения псевдо-съезда не имеют юридической силы и будут отменены». Заявление также опубликовано на официальном сайте партии.



В Заявлении особо сообщается, что накануне «сборища» руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы «Кульбачевский А.О. покинул «Единую Россию» и написал заявление в Партию «Зелёные».



В Заявлении подчеркивается, что соратник мэра Москвы Сергея Собянина Антон Кульбачевский не только подставил мэра но и признал, что городские власти не в состоянии решить экологические проблемы.



«На предстоящих выборах в Государственную Думу РФ список «Единой России» по Москве должен возглавить столичный мэр Собянин С.С., а его ближайший соратник, который возглавляет природоохранный Департамент, Кульбачевский вчера из партии вышел, подставив не только мэра и «Единую Россию», но и признав сам факт того, что крупнейший мегаполис страны не в состоянии решать свои экологические проблемы», - отмечается в Заявлении пресс-службы Российской экологической партии «Зелёные».



ИА МОССОВЕТ публикует полный текст Заявления.

Заявление пресс-службы о попытке рейдерского захвата Партии "Зелёные"



15 мая 2021 г. в Москве, в «Президент-Отеле» произошла попытка рейдерского захвата Российской экологической партии «Зелёные». Мероприятие, именуемое организаторами «внеочередным съездом», прошло в закрытом режиме: руководство, большинство членов Центрального Совета и региональных отделений Партии приглашены не были.



Подготовка этих противоправных действий, направленных на воспрепятствование законной деятельности Партия «Зелёные», велась в течение месяца президентом фонда «Росполитика» Трубецким (Кошмаровым) А.Ю. в их штаб-квартире в Лучниковом переулке, которая по заверениям Трубецкого является частью администрации Президента РФ.



Туда для беседы приглашались члены Центрального Совета Партии, Председатели Советов региональных отделений. Оттуда же писались многочисленные письма и велись массовые телефонные переговоры, в которых Трубецкой (Кошмаров) А.Ю. вместе со своими подручными угрозами и подкупом склоняли наши региональные отделения принять участие в этом псевдо-съезде, постоянно ссылаясь на распоряжение администрации Президента РФ.



И если утверждения группировки Трубецкого (Кошмарова) А.Ю. о связях с администрацией Президента РФ могут являться мошенничеством, то массовое участие в этом процессе руководства около 30 субъектов РФ выглядят уже скоординированными действиями с его стороны. За десять дней до проведения этого мероприятия главы департаментов по внутренней политике, заместители губернаторов части субъектов РФ также приступили к жесткому административному давлению на наши региональные отделения.



Эти противозаконные действия противоречат Конституции РФ, Закону о политических партиях и уставу Партии. В этой связи нами переданы материалы, в том числе, список региональных отделений, на которых было оказано административное давление, руководителю администрации Президента РФ, в Министерство юстиции РФ, в Генеральную прокуратуру РФ. Циничная эксплуатация наименования президентской структуры дискредитируют государственную власть и наносят ущерб имиджу Президента России В.В. Путина.



Происходящее напоминает знаменитый «бал сатаны» из произведения Михаила Булгакова. Люди, которые по итогам сборища вошли в руководящие органы так называемой обновленной партии, наконец сорвали маски: Нагибин А.Н. ушел из «Справедливой России», Кульбачевский А.О. покинул «Единую Россию» и написал заявление в Партию «Зелёные», а исполнительным секретарем, через которого пойдут все финансовые потоки, назначен сотрудник администрации Президента РФ Малахов А.С.



На предстоящих выборах в Государственную Думу РФ список «Единой России» по Москве должен возглавить столичный мэр Собянин С.С., а его ближайший соратник, который возглавляет природоохранный Департамент, Кульбачевский вчера из партии вышел, подставив не только мэра и «Единую Россию», но и признав сам факт того, что крупнейший мегаполис страны не в состоянии решать свои экологические проблемы.



Все решения псевдо-съезда не имеют юридической силы и будут отменены.



IX Съезд Партии «Зелёные» состоится 21 мая 2021 года в Москве, в гостинице «Космос».



(Пресс-служба Российской экологической партии «Зелёные», 16 мая 2021 года)