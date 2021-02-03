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Общество     03.02.2021 16:16

Москва проведет онлайн-голосование на выборах в Госдуму на своей платформе

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3 февраля. Mossovetinfo.ru – Москва сможет проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе. Об этом на заседании в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в своем telegram-канале отметил, что предложение, по которому электронное голосование должно быть по дням разведено с досрочным голосованием, ЦИК не поддержал. «Это ошибка», - написал Венедиктов.

Памфилова отметила, что электронное дистанционное голосование, кроме Москвы, пройдет в пяти регионах. Голосование в пяти регионах будет организовано на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом;
Заявки от регионов, которые хотят провести онлайн-голосование, начнут принимать в ближайшее время. Число регионов перед выборами в Госдуму меняться уже не будет.

Впервые в порядке эксперимента электронное голосование было проведено в Москве на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Эксперимент прошел в трех избирательных округах, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.

В мае 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.  

Во время голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве также можно было проголосоватьэлектронно. Этой возможностью воспользовались более 964 тысяч человек.


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Теги: 
электронное голосование  дистанционное голосование  онлайн-голосование  выборы  выборы-2020  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2020  голосование  Венедиктов  Алексей Венедиктов  Элла Памфилова  Памфиловалет 

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