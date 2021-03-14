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Общество     14.03.2021 18:26

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе – в середине марта

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14 марта. Mossovetinfo.ru – "Активное тепло" в Москву и Московскую область на следующей неделе еще не придет и погода на следующей неделе будет обусловлена мелким снегом и моросью, сообщила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова. С 15 марта в столичном регионе осадки будут незначительными.

Ожидается, что в Москве ночные температуры будут "порядка -5...-3 °С", а "по области до -8 °С". "Дневная температура будет около 0 °С либо слабоотрицательная. Существенных снегопадов на предстоящей неделе у нас не ожидается", - сказала метеоролог.

"Поскольку у нас нет мощного выноса тепла, сход снежного покрова в столичном регионе ожидается не раньше конца марта. Скорее всего, снег сойдет в даты, близкие к климатическим. Это начало второй декады апреля – 10 или 12 число", – сообщила синоптик.

Об этом сообщают RT и "Вечерняя Москва" со ссылкой на беседу с главным специалистом "Метеобюро".

В то же время научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил "Вечерке" в воскресенье, 14 марта, что после мартовских морозов температура воздуха в Москве перешла в область плюсовых значений. "Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель" — рассказал Вильфанд



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