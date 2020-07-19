19 июля, Mossovetinfo.ru – Москвичей предупредили о дождливом начале недели с 20 по 26 июля. Прогноз погоды составил центр «Фобос».
Наиболее интенсивные осадки пройдут в понедельник и вторник. Температура воздуха на неделе составит 20-23 градуса тепла, но в начале недели будет немного прохладнее.
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