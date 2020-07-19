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Общество     19.07.2020 23:09

Москвичей предупредили о дожливом начале недели

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Теги:  погода  прогноз погоды 

19 июля, Mossovetinfo.ru – Москвичей предупредили о дождливом начале недели с 20 по 26 июля. Прогноз погоды составил центр «Фобос».

Наиболее интенсивные осадки пройдут в понедельник и вторник. Температура воздуха на неделе составит 20-23 градуса тепла, но в начале недели будет немного прохладнее.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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