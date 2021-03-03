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Общество     03.03.2021 15:06

Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах в середине марта

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Теги:  погода  прогноз погоды  морозы 

3 марта. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные в Москву вернутся двадцатиградусные морозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, уже в субботу, 6 марта в ночное время температура воздуха снизится до -10.. -15 градусов, днем ожидается до 4-9 градусов мороза.

В воскресенье температура вырастет до 0.. +5 градусов, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а также сильные снегопады.

Однако уже в понедельник, 8 марта, температура опять резко упадет до 7-12 градусов мороза. Похолодание продолжится и дальше. Под утро 9 марта температура может опуститься до -20 градусов, днем ожидает -9.. -14 градусов. Такая погода на 10-12 градусов ниже температурной нормы для этого времени.

Резкие перепады погоды будут обусловлены быстрой сменой теплых и холодных воздушных масс, что приведет к резким перепадам атмосферного давления.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  морозы 

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