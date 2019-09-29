29 сентября. Mossovetinfo.ru – Большого количества осадков в Москве в воскресенье, 29 сентября, не ожидается. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В столице пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +10…+12º. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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