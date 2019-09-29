Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     29.09.2019 09:38

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 29 сентябоя

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Большого количества осадков в Москве в воскресенье, 29 сентября, не ожидается. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В столице пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +10…+12º. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

09:38 Общество Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 29 сентябоя

12:42 Общество Марк Захаров. Биография

12:35 Общество Умер Марк Захаров

10:21 Город (Москва и область) В Москве за девять лет появилось более 700 общественных пространств

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

Актуальные материалы

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

14:04 В России Роспотребнадзор с 1 по 15 октября проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

08:48 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в октябре. Расписание

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru