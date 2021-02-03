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Общество     03.02.2021 09:08

Москвичей предупредили о сильном снегопаде 3 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды  снегопад  метель 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В среду, 3 февраля, в Москве ожидается снегопад, возможна метель, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Сообщается, что снег пойдет днем, к вечеру он усилится. Температура воздуха опустится до -4…-6 градусов.

При этом, по словам Волосюк, за день выпадет не так много осадков - 3-4 миллиметра. Месячная норма для февраля составляет 36 миллиметров. Таким образом, за день может выпасть до 11% месячной нормы осадков.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  снегопад  метель 

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