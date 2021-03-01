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Общество     01.03.2021 14:25

Москвичи больше любят кошек, чем собак — опрос

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Теги:  животные в городе  опрос  домашние животные 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Домашние животные есть у 46% москвичей, при этом кошки популярнее, чем собаки, следует из данных опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование».

По данным опроса, Москва входит в топ-10 городов, где особенно любят кошек и собак. При этом, около трети москвичей предпочитают собак в качестве домашних животных, по их количеству Москва уступает только Санкт-Петербургу и Ярославлю.

При этом других домашних питомцев - аквариумных рыбок, попугаев, грызунов - заводят около 8% респондентов.

В целом по России 9% опрошенных планируют завести домашних питомцев в ближайшее время, приобретя их у заводчиков, в питомниках или зоомагазинах. При этом, 57,4% опрошенных намерены купить щенков, и только 18,8% хотят приобрести котят.

Москвичи готовы потратить на покупку щенка до 4 500 рублей, на покупку котенка - до 1 700 рублей.

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Теги: 
животные в городе  опрос  домашние животные 

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