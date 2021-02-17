Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

17 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале проекта «Активный гражданин» с 17 февраля по 2 марта москвичи смогут принять участие в обсуждении 91 градостроительного проекта.



На обсуждение представлены объекты транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, а также объекты бытового обслуживания и торговли, вопросы благоустройства, прокладки новых улиц и другие.



Подробную информацию о каждом проекте москвичи могут узнать на сайте проекта «Активный гражданин», там же они могут внести свои предложения по проектам.