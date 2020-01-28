28 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов, построенных по программе реновации.



Большинство участников голосования считает, что во дворах новых домов в первую очередь необходимо обустраивать детские площадки (24,71%), парковки (22,87%), площадки для отдыха (17,42%) и спортивные площадки (14,63%). Помимо этого, 10,1% респондентов считают необходимым обустройство мест для выгула собак, а 2,46% - велопарковок.



По вопросу озеленения 27,29% респондентов посчитали, что в первую очередь необходимо высаживать деревья. 13,54% посчитали, что высаживать надо кустарники, 9,06% считают самым необходимым разбить новые газоны. В то же время 32,05% респондентов считают, что озеленение нужно проводить комбинировано: высаживая и деревья, и кустарники, а также разбивая газоны.



Отвечая на вопрос, какие организации должны быть размещены на первых нежилых этажах домов по программе реновации, большинство участников опроса (23,73%) – назвали детские сады. 15,55% считают, что в первую очередь нужны предприятия бытового обслуживания, 15,52% посчитали, что в первую очередь необходимы магазины, 15,48% - медицинские объекты. 13,43% респондентов хотят видеть на первых этажах домов спортивные залы, 9,93% - кафе. Кроме того, 0,6% участников опроса предложили свои варианты. Они хотели бы видеть на первых этажах домов отделения полиции и центры госуслуг «Мои документы».



В качестве мест для отдыха участники опроса предложили установить беседки (29,64%), площадки для игры в настольный теннис (26,47%), площадки для барбекю (21%). 10,2% хотят видеть во дворах городские огороды.