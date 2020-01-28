Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     28.01.2020 11:37

Москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  благоустройство  реновация жилья  Активный гражданин  программа реновации  опрос 

28 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов, построенных по программе реновации.

Большинство участников голосования считает, что во дворах новых домов в первую очередь необходимо обустраивать детские площадки (24,71%), парковки (22,87%), площадки для отдыха (17,42%) и спортивные площадки (14,63%). Помимо этого, 10,1% респондентов считают необходимым обустройство мест для выгула собак, а 2,46% - велопарковок.

По вопросу озеленения 27,29% респондентов посчитали, что в первую очередь необходимо высаживать деревья. 13,54% посчитали, что высаживать надо кустарники, 9,06% считают самым необходимым разбить новые газоны. В то же время 32,05% респондентов считают, что озеленение нужно проводить комбинировано: высаживая и деревья, и кустарники, а также разбивая газоны.

Отвечая на вопрос, какие организации должны быть размещены на первых нежилых этажах домов по программе реновации, большинство участников опроса (23,73%) – назвали детские сады. 15,55% считают, что в первую очередь нужны предприятия бытового обслуживания, 15,52% посчитали, что в первую очередь необходимы магазины, 15,48% - медицинские объекты. 13,43% респондентов хотят видеть на первых этажах домов спортивные залы, 9,93% - кафе. Кроме того, 0,6% участников опроса предложили свои варианты. Они хотели бы видеть на первых этажах домов отделения полиции и центры госуслуг «Мои документы».

В качестве мест для отдыха участники опроса предложили установить беседки (29,64%), площадки для игры в настольный теннис (26,47%), площадки для барбекю (21%). 10,2% хотят видеть во дворах городские огороды.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  благоустройство  реновация жилья  Активный гражданин  программа реновации  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

11:37 Общество Москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов реновации

10:52 Город (Москва и область) Снегопад затруднит дорожное движение в Москве

10:35 Город (Москва и область) К 2024 году планируется начать переселение 25% москвичей, чьи дома попали в программу реновации

10:03 Город (Москва и область) В Москве открывается крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали

09:53 В России Мясо и молоко в 2020 году могут подорожать на 10-12%

Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru