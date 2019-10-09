9 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по вопросу реконструкции «клеверных» развязок на МКАД.



Участникам голосования предстоит ответить на несколько вопросов. Москвичи могут высказаться, поддерживают ли они реконструкцию клеверных развязок на МКАД, внести свои замечания по реконструкции, оценить каким образом реконструкция развязок повлияет на дорожную ситуацию в соседних районах. Также участникам голосования предстоит ответить на вопросы о том, каким транспортом они пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться реконструируемыми развязками на МКАД, а также далеко ли от подобных развязок проживают.



Построенные в советское время «клеверные» развязки на МКАД имели свойство «самозапираться»: при блокировке одного въезда очень быстро блокировались и соседние. В последние годы 16 подобных развязок было реконструировано, появились новые современные развязки с направленными съездами, которые эффективно справляются с плотным трафиком. После реконструкции пропускная способность развязок вырастает до 30%. В ближайшее время планируется провести реконструкцию еще трех развязок: на пресечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецокй улицей.