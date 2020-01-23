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Общество     23.01.2020 08:24

Москвичи поддержали замену дизельных автобусов на электробусы

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Теги:  общественный транспорт  электробусы  Активный гражданин  опрос 

23 января. Mossovetinfo.ru – По итогам голосования на проекте «Активный гражданин» большинство москвичей поддержали замену дизельных автобусов на электробусы.

В голосовании приняли участие больше 206 тысяч человек. Из них 67,77% полностью поддержали замену дизельных автобусов на электробусы, 19,32% заявили, что этот проект важен, но не является первоочередным, 7,53% затруднились с ответом, 5,38% заявили, что этот вопрос должны решать специалисты.

Полностью заменить дизельные автобусы на электробусы в Москве планируется к 2031 году.

При этом, 46,5% респондентов считают, что этот срок необходимо сократить, 34,6% назвали срок оптимальным и посчитали, что проводить замену автобусов на электробусы надо без спешки, 8,81% затруднились с ответом, 10,09% считают, что вопрос должны решать специалисты.

Электробусы начали работать на маршрутах общественного транспорта в сентябре 2018 года. В настоящее время на 19 маршрутах работает около 300 электробусов.


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Теги: 
общественный транспорт  электробусы  Активный гражданин  опрос 

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