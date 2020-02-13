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Общество     13.02.2020 13:01

Москвичи смогут оставить заявку на вакцинацию животных в «Активном гражданине»

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Теги:  животные в городе  домашние животные  вакцинация  голосование  Активный гражданин 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное вакцинации домашних животных от бешенства.

В голосовании четыре вопроса. В первом вопросе участники должны ответить есть ли у них домашние питомцы. Во втором вопросе участникам голосования предстоит ответить, хотят ли они оставить заявку на вакцинацию домашних животных от бешенства или уже привили своих питомцев в этом году. Также есть вариант ответа, что хозяева не планируют проводить вакцинацию своих животных.

Третий ответ таргетирован по районам. В нем участники голосования должны ответить, куда будет удобнее обратиться для проведения вакцинации. При этом можно выбрать адреса государственных ветеринарных клиник, или вызвать специалиста на дом (последняя услуга платная).

В четвертом вопросе необходимо указать свои данные, включая фамилию имя и отчество, а также телефон для связи, и указать, какое именно животное нужно привить.

Привить домашних животных в Москве можно бесплатно на станциях по борьбе с болезнями животных, во временных прививочных пунктах и ветеринарных участковых лечебницах.


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Карта места

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Теги: 
животные в городе  домашние животные  вакцинация  голосование  Активный гражданин 

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