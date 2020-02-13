13 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное вакцинации домашних животных от бешенства.



В голосовании четыре вопроса. В первом вопросе участники должны ответить есть ли у них домашние питомцы. Во втором вопросе участникам голосования предстоит ответить, хотят ли они оставить заявку на вакцинацию домашних животных от бешенства или уже привили своих питомцев в этом году. Также есть вариант ответа, что хозяева не планируют проводить вакцинацию своих животных.



Третий ответ таргетирован по районам. В нем участники голосования должны ответить, куда будет удобнее обратиться для проведения вакцинации. При этом можно выбрать адреса государственных ветеринарных клиник, или вызвать специалиста на дом (последняя услуга платная).



В четвертом вопросе необходимо указать свои данные, включая фамилию имя и отчество, а также телефон для связи, и указать, какое именно животное нужно привить.



Привить домашних животных в Москве можно бесплатно на станциях по борьбе с болезнями животных, во временных прививочных пунктах и ветеринарных участковых лечебницах.