Другие материалы
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Общество
30.03.2018, 09:44
Москвичи смогут сдать в библиотеки ненужные им книги
30 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи в рамках акции акцию «Скорая библиотечная помощь» смогут сдать свои старые книги в Центральную городскую деловую библиотеку. Об этом сообщили на портале правите...
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Общество
29.03.2018, 13:57
У мэрии Москвы запросили отчет о сортировке и переработке мусора
29 марта. Mossovetinfo.ru – Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» запросил у мэрии Москвы отчет о сортировке и переработке мусора. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-служ...
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Общество
29.03.2018, 12:05
В Москве появится абонемент на посещение музеев
29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве появится карта «Музей в подарок». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, абонемент, действующий в течение полугода, рассчитан на 10...