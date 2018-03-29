30 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи в рамках акции акцию «Скорая библиотечная помощь» смогут сдать свои старые книги в Центральную городскую деловую библиотеку. Об этом сообщили на портале правительства столицы.



Она расположена по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1. Оттуда их направят в те читальни страны, где есть потребность в расширении и пополнении фондов.



Сами же библиотеки поделятся изданиями, которые им были переданы в безвозмездное пользование издательствами, различными организациями и частными лицами.