11 февраля. Mossovetinfo.ru – Участники проекта «Активный гражданин» с помощью голосования составят рейтинг катков в московских парках.



Участники голосования оценят катки с искусственным покрытием, которые текущей зимой работают в 16 городских парках. Среди катков, которые предложено оценить, катки в парках «Сокольники», «Таганский», «Бабушкинский», в Парке Горького, в Измйловском парке, в саду «Эрмитаж», в ландшафтном парке «Митино» и других.



Всего участникам голосования предстоит ответить на шесть вопросов. Вначале необходимо выбрать парк, по которому они хотят проголосовать. Затем оценить качество льда на катке по 10-балльной шкале (где 10 – отлично, 1 – очень плохо). Также по 10-балльной шкале предлагается оценить работу пунктов проката, работу раздевалок и гардеробных, качество светомузыкального сопровождения. В последнем вопросе предлагается оценить выбранный каток в целом.