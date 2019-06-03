3 июня. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» москвичи выберут избирательные округа для электронного голосования на предстоящих выборах в Мосгордуму.



Для выбора представлены девять участков: округ № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), округ № 8 (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), округ № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево), округ № 11 (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное), округ № 12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково), округ № 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский) округ № 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый), округ № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) и округ № 39 (Троицк, Внуковское, Кокошкино, Краснопохорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедеровское, Первомайское, Внуково, Ново-Переделкино). Из предложенных вариантов для проведения электронного голосования будут выбраны три, которые наберут наибольшее количество голосов.



Вопрос сформулирован следующим образом: «Хотели бы вы иметь возможность проголосовать дистанционно в вашем округе на выборах депутатов в Мосгордуму». Результаты голосования станут известны 19 июня.



Чтобы выбрать округа для эксперимента, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. В личном кабинете должны быть заполнены поля с информацией о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, электронной почте и телефоне, адресе регистрации по месту жительства, СНИЛСе и паспортных данных.



Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. При этом граждане, проживающие в выбранных округах, смогут самостоятельно решать, принимать участие в электронном голосовании, или проголосовать традиционно, на избирательном участке.



Закон об проведении экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму был принят Госдумой 21 мая. Аналогичный городской закон был принят Мосгордумой на следующий день, 22 мая.