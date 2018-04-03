3 апреля. Mossovetinfo.ru – Ко Дню космонавтики Москву украсят 150 билбордов и 150 плакатов. Об этом сообщается на портале правительства столицы.



Тематические открытки разместят на 150 билбордах вдоль крупных трасс и вылетных магистралей. На остановках общественного транспорта в центре города появятся 150 плакатов.



День космонавтики отмечается 12 апреля.