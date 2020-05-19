19 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал российских мусульман набраться терпения и встретить праздник Ураза-Байрам дома, обращение Гайнутдина к единоверцам опкубликовано на официальном сайте Совета муфтиев России.



«24 мая в день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей», - заявил Гайнутдин.



В день праздника имамы в Московской соборной мечети в ограниченном количестве проведут праздничную молитву, которую будет транслировать телеканал «Россия 1».



Гайнутдин заявил, что терпеливость является качеством истинно верующего человека и призвал всех единоверцев соблюдать меры предосторожности и сделать все, чтобы остановить распространение коронавируса.



Ранее отказаться от традиционной коллективной молитвы и обычая собираться в праздник большими компаниями, российских мусульман призвал президент страны Владимир Путин.