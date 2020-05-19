19 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал российских мусульман набраться терпения и встретить праздник Ураза-Байрам дома, обращение Гайнутдина к единоверцам опкубликовано на официальном сайте Совета муфтиев России.
«24 мая в день праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условия для заражения еще большего количества людей», - заявил Гайнутдин.
В день праздника имамы в Московской соборной мечети в ограниченном количестве проведут праздничную молитву, которую будет транслировать телеканал «Россия 1».
Гайнутдин заявил, что терпеливость является качеством истинно верующего человека и призвал всех единоверцев соблюдать меры предосторожности и сделать все, чтобы остановить распространение коронавируса.
Ранее отказаться от традиционной коллективной молитвы и обычая собираться в праздник большими компаниями, российских мусульман призвал президент страны Владимир Путин.
14:35 Общество Муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома
13:17 Город (Москва и область) 3% пассажиров московского метро сейчас не носят маски - Дептранс
12:53 В России В России от коронавируса умерли более 2,8 тысячи человек
11:59 Власть Путин подписал указ о возращении Мишустина к обязанностям премьер-министра
11:49 Город (Москва и область) Случаи бешенства животных выявлены в 13 округах Подмосковья
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены