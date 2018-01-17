Музей Высоцкого в Москве с 1 февраля закроется на реконструкцию

17 января. Mossovetinfo.ru - Государственный культурный центр-музей Владимира Высоцкого в Москве с 1 февраля закроется на реконструкцию. Об этом сообщил сын поэта и директор музей Никита Высоцкий.



Центр будет расширен, а в экспозиции будут использованы новые технологии. Высокий отметил, что деньги на развитие музея выделяют правительство Москвы.