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Общество     21.01.2021 14:09

МВД будет привлекать к ответственности за призывы к участию в незаконных акциях 23 января

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Теги:  МВД  акции  ответственность  полиция 

21 января. Mossovetinfo.ru – Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях в субботу, 23 января, заявил на расширенной коллегии Московского управления МВД первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Горовой отметил, что полиция готовится обеспечить правопорядок в ходе несанкционированных акций 23 января. Организаторов акций (которые несистемная оппозиция намерена провести по всей стране), Горовой назвал «квазиполитиками».

Замминистра также заявил, что к ответственности будут привлечены все, кто призывает принять участие в несанкционированных акциях, как очно, так путем рассылки электронных писем или публикациями в интернете. К ответственности этих граждан намерены привлечь до начала самих акций.

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Теги: 
МВД  акции  ответственность  полиция 

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