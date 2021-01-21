МВД будет привлекать к ответственности за призывы к участию в незаконных акциях 23 января

21 января. Mossovetinfo.ru – Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях в субботу, 23 января, заявил на расширенной коллегии Московского управления МВД первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.



Горовой отметил, что полиция готовится обеспечить правопорядок в ходе несанкционированных акций 23 января. Организаторов акций (которые несистемная оппозиция намерена провести по всей стране), Горовой назвал «квазиполитиками».



Замминистра также заявил, что к ответственности будут привлечены все, кто призывает принять участие в несанкционированных акциях, как очно, так путем рассылки электронных писем или публикациями в интернете. К ответственности этих граждан намерены привлечь до начала самих акций.