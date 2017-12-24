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Общество     24.12.2017 12:50

МВД напомнило, что акция в Лермонтовском сквере не согласована властями

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Теги:  МВД  полиция  акции 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Московская полиция напомнила, что планируемое 24 декабря публичное мероприятие в Лермонтовском сквере (Красносельский район) не согласовано властями Москвы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Отмечается, что организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения. «Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», - говорится в сообщении.

Московский городской суд ранее запретил проведении акции «День свободных выборов».

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Теги: 
МВД  полиция  акции 

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