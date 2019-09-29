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Общество     29.09.2019 16:20

МВД: в митинге 29 сентября на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек

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Теги:  митинги  митинг  МВД  акции  оппозиция 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 20 тысяч человек принимают участие в митинге 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает МВД.

Ранее «Белый счетчик» сообщал, что к 15:00 на территорию митинга пришли 9000 человек. По данным «Белого счетчика» на 16:00, за рамках металлодетектора прошли 23,3 тысячи человек.

Акция согласована московскими властями. Митинг проходит в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года.



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Теги: 
митинги  митинг  МВД  акции  оппозиция 

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