29 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 20 тысяч человек принимают участие в митинге 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает МВД.
Ранее «Белый счетчик» сообщал, что к 15:00 на территорию митинга пришли 9000 человек. По данным «Белого счетчика» на 16:00, за рамках металлодетектора прошли 23,3 тысячи человек.
Акция согласована московскими властями. Митинг проходит в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года.
16:20 Общество МВД: в митинге 29 сентября на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек
15:33 Общество На митинг на проспекте Сахарова 29 сентября пришли 9000 человек - данные «Белого счетчика» на 15:00
12:12 Общество На проспекте Сахарова 29 сентября пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
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