29 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 20 тысяч человек принимают участие в митинге 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает МВД.



Ранее «Белый счетчик» сообщал, что к 15:00 на территорию митинга пришли 9000 человек. По данным «Белого счетчика» на 16:00, за рамках металлодетектора прошли 23,3 тысячи человек.



Акция согласована московскими властями. Митинг проходит в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года.