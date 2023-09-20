25 сентября — Mossovetinfo.ru — Бывший министр экономики РФ, почетный научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале университета.
«Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин – один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой «Вышки» и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Его уход из жизни – огромная потеря не только для «Вышки», но и для всей России», – говорится в сообщении.
С 1994 по 1997 годы Евгений Ясин был министром экономики РФ, с октября 1998 года по июнь 2021 года – научным руководителем НИУ ВШЭ, а с июля 2021 года – почетным научным руководителем.
В конце августа СМИ сообщали, что Ясина доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Прощание с почетным научным руководителем НИУ ВШЭ, бывшим министром экономики (1994–1997 годы) Евгением Ясиным пройдет в четверг, 28 сентября, сообщила его дочь Ирина Ясина.
С 1998-го по 2021 год Ясин был научным руководителем НИУ ВШЭ, директором Экспертного института. 1 июля 2021 года сообщалось, что Ярослав Кузьминов, возглавлявший НИУ ВШЭ с момента основания, ушел в отставку с поста ректора по собственному желанию и 64-летний Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ, сменив на этом посту 87-летнего Евгения Ясина
, который в 90-е годы занимал пост министра экономики.
13.10.2010 ИА МОССОВЕТ сообщало, что "накануне выборов в Мосгордуме нового мэра Москвы (Мосгордума на непрямых выборах избрала Сергея Собянина, пришедшего в столицу после отставки Юрия Лужкова по недоверию - ред.), Ясин Евгений высказал мнение, что дорогое жилье в Москве показывает, что «без откатов при расчете с московскими чиновниками практически ничего не делалось. Москва - это коррупционная зона, монополистская
. Тут есть свои монополисты, у бизнеса есть определенные связи с чиновниками, отсюда и высокие цены на жилье: картельный сговор".
22 марта 2010 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что научный руководитель Государственного университета - Высшая школа экономики Евгений Ясин в колонке "Российской газеты" высказал мнение, что тарифы на услуги ЖКХ неконтролируемо растут отчасти, и по вине самих граждан, которые не принимают участия в обсуждении тарифов, контролем за управляющими компаниями
.
Ясин отметил, что регулировать тарифы надо под контролем местных представительных органов, и формально условия для этого есть: "К 1 января этого года была закончена кампания по массовому созданию товариществ собственников жилья. За десять лет их организовано примерно 6-7 тысяч. Да, сейчас ТСЖ ругают за то, что большинство из них не решают проблемы жильцов. А кто в этом виноват? Вы знаете свою управляющую компанию, председателя жилтоварищества? Хоть раз пришли на собрание? Подавляющее большинство наших граждан даст на эти вопросы отрицательный ответ. И нечего тогда на тарифы пенять. ТСЖ, управляющие компании чаще всего создавались формально и, кстати, под присмотром местных властей. Вот у них очередной междусобойчик и получился.".