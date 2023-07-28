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Общество
18.08.2023, 12:35
На единый график работы Пунктов выдачи заказов переходит Ozon с 21 августа
18 августа — Mossovetinfo.ru — Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в России с 21 августа перейдут на единый график работы дл...
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Общество
11.08.2023, 21:19
67 человек сменили российское спортивное гражданство с 2022 года – Минспорт
11 августа — Mossovetinfo.ru — Российское спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 спортсменов. Об этом сообщает Т...
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Общество
28.07.2023, 11:31
Роскачество к Медовому спасу проверит мёд на ярмарках страны на 485 показателей безопасности и качества
28 июля — Mossovetinfo.ru — Роскачество к Медовому спасу проведет исследование мёда, реализуемого на крупнейших ярм...