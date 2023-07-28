18 августа — Mossovetinfo.ru — Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в России с 21 августа перейдут на единый график работы дл...

11 августа — Mossovetinfo.ru — Российское спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 спортсменов. Об этом сообщает Т...