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Общество     18.08.2023 12:35

На единый график работы Пунктов выдачи заказов переходит Ozon с 21 августа

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Теги:  Ozon  график  единый график  маркетплейс  21 августа  выдача заказов  Госдума  санкции  контроль  поручение Президента 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в России с 21 августа перейдут на единый график работы для удобства клиентов - с 9.00 до 21.00, партнеры были заранее предупреждены об изменении, чтобы было время подготовиться, — рассказалиРИА Новости в компании.

По графику с 9 утра до 9 вечера уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, где бы они ни забирали заказы, — заявили там.

В компании готовы сделать исключение - индивидуальный график - если пункт выдачи заказов находится в здании или другом объекте, где недоступны такие часы работы, —заключили в маркетплейсе.

В Госдуме до конца ноября могут принять ряд законов, направленных на исполнение поручение президента РФ по возврату контроля над отечественными компаниями, утраченного из-за санкций, притом что многие решения в этом направлении уже были приняты нижней палатой парламента ранее. Об этом сообщает сегодня (18 августа - ред.) ТАСС со ссылкой на беседу с председателем профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым (фракция "КПРФ").

"Один из ранее принятых нами законов позволяет, например, в российском суде забрать у иностранной компании права на российские активы, это актуально, в частности, для Х5 Group, Ozon, HeadHunter, различных дочерних структур АФК "Система" и других публичных компаний", — пояснил депутат.

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Теги: 
Ozon  график  единый график  маркетплейс  21 августа  выдача заказов  Госдума  санкции  контроль  поручение Президента 

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