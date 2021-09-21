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Общество     21.09.2021 12:42

На Новодевичьем кладбище открыт памятник Юрию Лужкову

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Теги:  Лужков  памятник  Новодевичье 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Скульптурное надгробие с памятником-колонной торжественно открыто в 85-ю годовщину со дня рождения экс-мэра Москвы Юрия Лужкова на центральной аллее Новодевичьего кладбища, где в декабре 2019 года был похоронен Лужков. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.
На церемонии присутствовали вдова Лужкова Елена Батурина, дети и внуки экс-мэра, его коллеги и соратники, депутаты Мосгордумы, москвичи. Юрий Лужков был мэром города с 1992 по сентябрь 2010.

Памятник-колонна, высотой около 4,5 метров, увенчан скульптурой Георгия Победоносца.
На колонне изображены главные события в жизни Москвы в период, когда город возглавлял Лужков. Георгий Победоносец - покровитель Москвы и ангел-хранитель Юрия Лужкова.

Как сообщало ИА МОССОВЕТ, 10 декабря 2020 года в центре Москвы, в Тверском районе на доме по адресу: на улице 3-я Тверская-Ямская, дом 48, где бывший мэр жил в 2000 – 2019 годах, открыли мемориальную доску Юрию Лужкову.


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Теги: 
Лужков  памятник  Новодевичье 

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