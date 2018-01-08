Другие материалы
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Экология
08.01.2018, 12:41
На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы
Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. К концу недели, к Старому Новому году, морозы в столичном регионе окрепнут до -10…-15° (на севере Подмосковья – до -18°), - сообщает центр Фобос. «Начиная с пя...
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Общество
08.01.2018, 11:05
На полигоне «Кучино» зафиксированы разовые превышения ПДК по сероводороду
Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. На полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе рядом с границей Москвы вновь зафиксированы разовые превышения ПДК по сероводороду - в конце января запах должен исчез...
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Партинформ
08.01.2018, 00:55
В ЦИК России завершился прием документов от граждан, заявивших о своем самовыдвижении - справка о кандидатах
Москва. 8 января. / Mossovetinfo.ru/. 7 января 2018 года в 24:00 в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) завершился прием документов от кандидатов на должность Президента Российской Федерации в пор...