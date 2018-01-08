На полигоне «Кучино» зафиксированы разовые превышения ПДК по сероводороду

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. На полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе рядом с границей Москвы вновь зафиксированы разовые превышения ПДК по сероводороду - в конце января запах должен исчезнуть.



«В течение суток на посту ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», - сообщает МЧС.



По оценкам специалистов, в конце января запах должен исчезнуть, после завершения работ по устройству скважин для сбора свалочного газа и факелов для сжигания газа.