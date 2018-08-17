17 августа. Mossovetinfo.ru – На выборах мэра Москвы может развернуться борьба за второе место между кандидатом от ЛДПР Михаилом Дегтяревым и представителем КПРФ Вадимом Куминым, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, поддержка Дегтярева на настоящий момент составляет 11,1%, поддержка Кумина – 10,1%. Наибольшую поддержку горожане намерены оказать действующему мэру Москвы Сергею Собянину – за него намерены проголосовать 65,5% респондентов.
Предстоящие выборы интересуют 52% опрошенных, 42% заявили, что выборы мэра Москвы им «скорее не интересны». При этом 62% респондентов заявили, что готовы прийти на избирательные участки. Однако, по мнению социологов, реальный уровень явки будет существенно ниже – порядка 31,7%.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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