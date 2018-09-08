8 сентября. Mossovetinfo.ru – Общественный штаб по наблюдению на выборах мэра Москвы будет вести в ходе выборов параллельный подсчет голосов, сообщил журналистам глава штаба Алексей Венедиктов.



Венедиктов сообщил, что все наблюдатели, получив копию протокола подсчета в участковой избирательной комиссии, будут отправлять ее в штаб, где показания будут суммироваться и публиковаться. Планируется, что примерно к 01:30 ночи, Общественный штаб уже закончит свой неофициальный подсчет голосов.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.