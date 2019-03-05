5 марта. Mossovetinfo.ru – На осенних выборах в Мосгордуму будет организовано наблюдение за процессом электронного голосования, сообщил в рамках IX Московского гражданского форума член Общественной палаты столицы, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.



Ранее в Госдуму был внесен законопроект, об использовании в экспериментальном порядке на выборах в Мосгордуму дистанционного электронного голосования.



По словам Венедиктова, члены штаба по наблюдению за выборами уже встречались с программистами и технологами и нашли способ организовать наблюдение за процессом дистанционного электронного голосования.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.