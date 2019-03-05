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Общество     05.03.2019 12:10

Наблюдение за электронным голосованием организуют на выборах в Мосгордуму

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Теги:  Мосгордума  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  голосование  электронное голосование  Алексей Венедиктов 

5 марта. Mossovetinfo.ru – На осенних выборах в Мосгордуму будет организовано наблюдение за процессом электронного голосования, сообщил в рамках IX Московского гражданского форума член Общественной палаты столицы, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, об использовании в экспериментальном порядке на выборах в Мосгордуму дистанционного электронного голосования.

По словам Венедиктова, члены штаба по наблюдению за выборами уже встречались с программистами и технологами и нашли способ организовать наблюдение за процессом дистанционного электронного голосования.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  голосование  электронное голосование  Алексей Венедиктов 

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