5 марта. Mossovetinfo.ru – На осенних выборах в Мосгордуму будет организовано наблюдение за процессом электронного голосования, сообщил в рамках IX Московского гражданского форума член Общественной палаты столицы, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, об использовании в экспериментальном порядке на выборах в Мосгордуму дистанционного электронного голосования.
По словам Венедиктова, члены штаба по наблюдению за выборами уже встречались с программистами и технологами и нашли способ организовать наблюдение за процессом дистанционного электронного голосования.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.
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