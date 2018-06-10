Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     10.06.2018 08:34

Началась процедура банкротства Urban Group

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Urban Group 

10 июня, Mossovetinfo.ru - Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, подал в Арбитражный суд Московской области иски о банкротстве пяти компаний, входящих в Urban Group: «Экоквартал», «Ваш город», «Континент проект», «Хайгейт» и «Ивастрой». Об этом сообщается на сайте Фонда.

«В настоящий момент использование процедуры банкротства является единственно возможным механизмом скорейшей достройки объектов Urban Group и передачи дольщикам их квартир. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика, обладающего необходимым опытом строительства», - говорится в сообщении Фонда.

В конце мая Urban Group объявила о временной приостановке продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group «что в связи с запланированным аудитом».

4 июня на площадке Фонда защиты прав граждан прошла встреча с участниками долевого строительства с представителями инициативных групп дольщиков подмосковного застройщика Urban Group, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время внешними аудиторами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства проводится аудит по всем объектам и компаниям Урбан Групп. Аудит установит степень готовности объектов и наличие средств, привлеченных от граждан, на счетах компании для продолжения строительства. «Нам предстоит изучить ситуацию по каждому адресу, по каждому дому», – рассказал генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник. Он сообщил, что аудит будет завершен и через два-три месяца строительство объектов Urban Group будет возобновлено.

«Мы собираемся достраивать объекты в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье», — сказал Александр Плутник.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Urban Group 

Возврат к списку

Лента новостей

08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group

14:41 Город (Москва и область) Собянин сообщил о наборе волонтеров в свой избирательный штаб

13:46 Город (Москва и область) Международный вещательный центр ЧМ-2018 открылся в Москве

12:33 Город (Москва и область) Сбой в смс-оплате парковок произошел в Москве

12:12 В России 92% россиян считают себя патриотами – ВЦИОМ

Актуальные материалы

08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group

09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос

07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву

07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России

07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru