Началась процедура банкротства Urban Group

10 июня, Mossovetinfo.ru - Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, подал в Арбитражный суд Московской области иски о банкротстве пяти компаний, входящих в Urban Group: «Экоквартал», «Ваш город», «Континент проект», «Хайгейт» и «Ивастрой». Об этом сообщается на сайте Фонда.



«В настоящий момент использование процедуры банкротства является единственно возможным механизмом скорейшей достройки объектов Urban Group и передачи дольщикам их квартир. Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика, обладающего необходимым опытом строительства», - говорится в сообщении Фонда.



В конце мая Urban Group объявила о временной приостановке продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group «что в связи с запланированным аудитом».



4 июня на площадке Фонда защиты прав граждан прошла встреча с участниками долевого строительства с представителями инициативных групп дольщиков подмосковного застройщика Urban Group, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.



«В настоящее время внешними аудиторами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства проводится аудит по всем объектам и компаниям Урбан Групп. Аудит установит степень готовности объектов и наличие средств, привлеченных от граждан, на счетах компании для продолжения строительства. «Нам предстоит изучить ситуацию по каждому адресу, по каждому дому», – рассказал генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник. Он сообщил, что аудит будет завершен и через два-три месяца строительство объектов Urban Group будет возобновлено.



«Мы собираемся достраивать объекты в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье», — сказал Александр Плутник.