30 ноября. Mossovetinfo.ru – Начался прием заявок на участие в открытом международном конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Прием заявок продлится до 15 января



Срок жизни выставочных садов составит несколько месяцев: предполагается, что они расцветут на московских улицах и площадях в июне и будут радовать горожан и гостей столицы до октября.



Концепция конкурса 2020 года - улучшение городской среды - предполагает создание самых разнообразных и удивительных садов, выдержанных в разных стилях: от классики до «новой волны».



Узнать подробнее о конкурсе «Цветочный джем» и зарегистрироваться можно на официальном сайте.