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Начинается приём заявок на гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства для учащихся - Собянин
15 января — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале приёма заявок на гранты Мэра Москвы в сфере ...
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14.01.2024, 12:31
Умер Лев Рубинштейн, в реанимации после ДТП
14 января — Mossovetinfo.ru — Поэт Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни, сообщила его дочь Мария в LiveJournal. С понедел...
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06.01.2024, 12:00
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, принесена в Храм Христа Спасителя
6 января — Mossovetinfo.ru — Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы была пр...