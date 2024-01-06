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Общество     15.01.2024 11:29

Начинается приём заявок на гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства для учащихся - Собянин

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Теги:  гранты  культура  искусство  учащиеся  Москва  Собянин 

15 января — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале приёма заявок на гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства
 
"Приглашаем учеников московских школ и колледжей искусств. В конкурсе 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества", - сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил об этапах приема заявок:
 
— Первый этап — просмотр видеозаписей — пройдёт с 25 февраля по 10 марта:
 
— Второй, который включает очные прослушивания, намечен с 20 марта по 10 апреля;
 
— Заключительная часть — открытые выступления и выставки на городских площадках — с 20 апреля по 25 мая".
 
Грантовый фонд конкурса — 3,74 млн рублей. Ежегодно лауреатами становятся 99 участников, один из которых получает Гран-при.

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Карта места

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Теги: 
гранты  культура  искусство  учащиеся  Москва  Собянин 

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