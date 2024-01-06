Начинается приём заявок на гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства для учащихся - Собянин

15 января — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале приёма заявок на гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства



"Приглашаем учеников московских школ и колледжей искусств. В конкурсе 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества", - сообщил Собянин в своем телеграм-канале.



Собянин сообщил об этапах приема заявок:



— Первый этап — просмотр видеозаписей — пройдёт с 25 февраля по 10 марта:



— Второй, который включает очные прослушивания, намечен с 20 марта по 10 апреля;



— Заключительная часть — открытые выступления и выставки на городских площадках — с 20 апреля по 25 мая".



Грантовый фонд конкурса — 3,74 млн рублей. Ежегодно лауреатами становятся 99 участников, один из которых получает Гран-при.