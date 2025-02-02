Другие материалы
-
Общество
09.02.2025, 19:46
Народный артист Олег Стриженов скончался на 96 году жизни
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96 году жизни, сообщила его помощница ...
-
Общество
08.02.2025, 13:07
Путин поручил создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию об СВО
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать на базе Музея Победы постоян...
-
Общество
02.02.2025, 12:43
Более 2000 человек внесены в списки утративших связь с родственниками в Курской области
2 февраля — Mossovetinfo.ru —Комитет региональной безопасности Курской области уточнил информацию о количестве жи...