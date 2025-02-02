Народный артист Олег Стриженов скончался на 96 году жизни

8 февраля — Mossovetinfo.ru — Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96 году жизни, сообщила его помощница РИА НОВОСТИ. Эту же информацию ТАСС сообщила жена Стриженова.



О госпитализации Стриженова сообщил Telegram-канал Shot утром 7 февраля. Отмечалось, что артист был доставлен в больницу с инфарктом головного мозга.



Жена Стриженова Лионелла Стриженова накануне рассказала ТАСС, что Народный артист СССР Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование актер чувствует себя хорошо.



Олег Стриженов родился в 1929 году - заслуженный артист РСФСР (1964), народный артист СССР (1988). В 1953 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Он снимался в таких картинах, как «Овод», «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама» и других.