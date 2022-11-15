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Общество     15.11.2022 12:10

Население Земли достигло восьми миллиардов человек - ООН

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Теги:  ООН  население 

15 ноября. Mossovetinfo.ru - Население Земли достигло восьми миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Наций (ООН) на своем сайте.

По информации ООН численность населения планеты выросла на 1 миллиард человек за 12 лет. Эксперты ООН прогнозируют, что данный показатель увеличится до 9 миллиардов к 2037 году.

В 60 странах мира в течение ближайших 30 лет ожидается сокращение населения на 1% и более. Среди наиболее демографически активных регионов организация выделила Азиатский, в частности Индию и Китай. Отмечается, что вклад западных стран будет отрицательным из-за сокращения численности населения.

На фото - Земля из космоса


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Теги: 
ООН  население 

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