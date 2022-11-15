Население Земли достигло восьми миллиардов человек - ООН

15 ноября. Mossovetinfo.ru - Население Земли достигло восьми миллиардов человек, сообщила Организация Объединенных Наций (ООН) на своем сайте.



По информации ООН численность населения планеты выросла на 1 миллиард человек за 12 лет. Эксперты ООН прогнозируют, что данный показатель увеличится до 9 миллиардов к 2037 году.



В 60 странах мира в течение ближайших 30 лет ожидается сокращение населения на 1% и более. Среди наиболее демографически активных регионов организация выделила Азиатский, в частности Индию и Китай. Отмечается, что вклад западных стран будет отрицательным из-за сокращения численности населения.



На фото - Земля из космоса