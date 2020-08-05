6 августа. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс. Путешествия» провел исследование и установил на каких курортах россияне собираются отдыхать в августе, сообщает РИА Новости.



Исследование основано на данных о переходах со страницы сервиса на сайты партнеров при поисках отелей в период с апреля по июль 2020 года.



В пятерку самых популярных курортов у россиян вошли города Краснодарского края и Крыма: Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.



Однако, в топ-15 мест для отдыха вошли не только варианты для пляжного отдыха. Большим спросом у туристов пользуются Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи. Помимо них, среди основных направлений Севастополь, Евпатория, Судак, Феодосия, Ейск и Алупка.