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Общество     06.08.2020 09:12

Названы самые популярные у россиян курорты в августе

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Теги:  отдых  курорты  исследование 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс. Путешествия» провел исследование и установил на каких курортах россияне собираются отдыхать в августе, сообщает РИА Новости.

Исследование основано на данных о переходах со страницы сервиса на сайты партнеров при поисках отелей в период с апреля по июль 2020 года.

В пятерку самых популярных курортов у россиян вошли города Краснодарского края и Крыма: Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.

Однако, в топ-15 мест для отдыха вошли не только варианты для пляжного отдыха. Большим спросом у туристов пользуются Москва и Санкт-Петербург, а также санатории Кисловодска и Белокурихи. Помимо них, среди основных направлений Севастополь, Евпатория, Судак, Феодосия, Ейск и Алупка.


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Карта места

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Теги: 
отдых  курорты  исследование 

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